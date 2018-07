Adriano diz que fica na Roma e descarta retorno ao futebol brasileiro

O atacante Adriano frustrou nesta quarta-feira o interesse de Corinthians, Flamengo e Palmeiras em contratá-lo para o próximo ano. O jogador declarou que vai permanecer na Roma, clube que defende desde o começo da temporada 2010/2011, e garantiu que não há chance de retornar ao futebol brasileiro neste momento.

"Vou voltar para a Roma depois do Natal. Não tem como sair agora. Conversei muito com a presidente [da Roma, Rosella Sensi], disse que estava triste por não jogar. Ela pediu paciência e agora surgiu essa chance contra o Milan [no último sábado]. Ela não quis me liberar, me segurou", afirmou, em entrevista à TV Globo.

Com a decisão, Adriano adia a chance de voltar a formar dupla de ataque com Ronaldo, como aconteceu na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. "Vai ficar para outro dia, outra época. Agora não vai dar", disse o atacante ao comentar o interesse corintiano na sua contratação.

As declarações de Ronaldo foram feitas durante o lançamento do projeto social "Imperadores da Vila", no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. "É uma emoção muito grande estar na minha comunidade, ajudar essas crianças é gratificante. É importante mostrar que todos podem fazer algo", comentou.