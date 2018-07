Adriano diz que imbróglio impede renovação de contrato com Santos

SANTOS - O volante Adriano revelou nesta quarta-feira que já chegou a um acordo com a diretoria do Santos para renovar o seu contrato, mas explicou que uma pendência em relação a um porcentual dos seus direitos econômicos ainda impede a assinatura de um novo acordo. O atual vínculo do jogador vai se encerrar em agosto de 2013 e ele avisou que precisa definir essa pendência para firmar um novo acordo.

"Meu contrato vai até agosto, já estou acertado com o Santos e meus representantes estão tentando resolver o mais rápido possível uma situação de 40% do meu passe com meu ex-empresário. Não tenho vontade nenhuma de sair", disse o volante santista.

Adriano ressaltou, porém, que não tem qualquer intenção de deixar o clube e, por isso, espera resolver logo o imbróglio. "Vou continuar me empenhando aqui no Santos, para que essa situação não prejudique meu trabalho", afirmou.

Após tropeçar nas últimas duas rodadas no Campeonato Brasileiro, o Santos só volta a jogar no próximo sábado, diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro. Adriano prometeu que o time será mais forte após o longo período de preparação. "Dá para trabalhar a equipe durante esse tempo. Ainda mais após dois resultados ruins que tivemos no Brasileirão", comentou.