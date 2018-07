Adriano, do Corinthians, bate nos 100 quilos

SÃO PAULO - Adriano bateu nos 100 quilos. A semana de confinamento do atacante no CT do Parque Ecológico parece que deu resultado. Apesar de evitar falar em números oficialmente, já que o peso do jogador é tabu no Corinthians, a direção do clube está feliz com a 'afinada' que o jogador deu nas últimas semanas. Era a resposta que Tite esperava dele.

“A semana passada foi muito positiva para ele. O Adriano está com o menor peso corporal desde que chegou ao Corinthians”, enfatizou o preparador físico Fábio Mahseredjian, no desembarque da delegação nesta quinta-feira no aeroporto de Guarulhos.

O jogador, finalmente, bateu nos 100 quilos. De acordo com pessoas da direção do Corinthians, o Imperador tinha passado dos 110 meses atrás e sua renovação de contrato, por isso, era praticamente descartada.

Agora, com a chance de já estar em campo neste sábado, diante do São Caetano, no ABC, só depende do jogador convencer o presidente Mário Gobbi de que está levando sua recuperação mais à serio. E de que quer ficar.

Adriano, absolvido pela direção após balada feita sábado, definida como comum para quem está de folga e “sem exageros”, confidenciou a integrantes da comissão técnica que está disposto a mostrar a que veio. Já não era sem tempo.

Seria uma forma de recompensar os profissionais que lhe proporcionaram um trabalho específico para que pudesse jogar sem se sentir ofegante após o amistoso com o Flamengo, em janeiro. Na época, Adriano disse que não tinha condições de atuar ainda.

Agora, mostra-se disposto a jogar o quanto antes.