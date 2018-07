Adriano, Douglas e Emerson foram descartados por Tite para o jogo com a Portuguesa

SÃO PAULO - O Corinthians confirmou na tarde desta segunda-feira que o meia Douglas e os atacantes Adriano e Emerson não serão relacionados para o clássico desta quarta-feira com a Portuguesa, às 22 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Douglas e Adriano enfrentaram o São Caetano no último sábado. Foi do meia o passe para Willian fazer o gol corintiano na vitória por 1 a 0.

Adriano e Douglas foram descartados do confronto porque ainda lutam para atingir a melhor condição física. Emerson foi vetado pelo departamento médico por causa de dores no púbis. O médico Ricardo Galotti informou que pretende acompanhar melhor a evolução do problema do jogador e achou melhor poupá-lo desta rodada.

Adriano, Douglas e Emerson treinaram com o elenco no CT Joaquim Grava, na primeira atividade após a folga de domingo durante o carnaval. E, apesar de terem sido descartados, os três têm boas chances de atuar no jogo de sábado, contra o Botafogo, novamente no Pacaembu, pela décima rodada do Paulistão.

Após a partida contra o São Caetano, Tite enfatizou que ainda espera por uma evolução física de Adriano, que fez sua primeira partida como titular do Corinthians. Douglas admitiu que precisa perder mais um quilo e meio para atingir sua forma ideal. Emerson, por sua vez, ficará fora pelo segundo jogo seguido, pois também foi poupado diante do time do ABC. Anteriormente, ele defendeu o Corinthians no empate por 1 a 1 com o Deportivo Táchira, na última quarta-feira, na Venezuela, na estreia do time nesta edição da Copa Libertadores.