Adriano é dúvida no Santos para clássico de sábado

SANTOS - O volante Adriano ainda é dúvida na escalação do Santos para o clássico contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu, pelo Brasileirão. Titular do time, ele sentiu algumas dores musculares na semana passada e não enfrentou o Figueirense na última rodada. Os exames médicos descartaram qualquer lesão, mas o jogador não treinou com o grupo na manhã desta quinta-feira.

Se Adriano não puder jogar novamente, a tendência é que o técnico Muricy Ramalho escale o volante Leandrinho, revelado nas categorias de base do Santos. Mesmo porque, o meia argentino Pato Rodriguez, que tinha ficado com a vaga do titular diante do Figueirense, deve jogar mais avançado agora contra o Corinthians, no lugar do suspenso Neymar no ataque.

No treino desta quinta-feira, o Santos ainda não contou com os três jogadores que estavam na seleção brasileira: Durval, Arouca e Neymar defenderam o Brasil na noite anterior, contra a Argentina, em Buenos Aires, pelo Superclássico das Américas. Mas os dois primeiros devem enfrentar o Corinthians no sábado - o atacante só não jogará porque está suspenso.

Durante o treino desta quinta-feira no CT Rei Pelé, o jovem meia-atacante João Pedro deu um susto nos companheiros. Ele sofreu uma pancada no joelho direito e precisou deixar o campo carregado. Agora, um exame de ressonância magnética será feito pelos médicos do clube para determinar a gravidade da contusão do jogador de apenas 20 anos.