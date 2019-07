Após quase fechar com o São Paulo, Adriano é anunciado pelo Athletico-PR

O Athletico-PR decidiu apostar em um jogador experiente para compensar a saída do lateral-esquerdo Renan Lodi, vendido ao Atlético de Madrid. No fim da noite desta segunda-feira, o clube anunciou a contratação de Adriano, que estava no Besiktas, da Turquia.

Adriano, de 34 anos, possui um currículo extenso, tendo passagens pelos espanhóis Sevilla e Barcelona, time pelo qual venceu duas vezes a Liga dos Campeões da Europa. Além disso, foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira, incluindo as edições de 2004 e 2011 da Copa América.

Antes de contratar Adriano, que também estava na mira do São Paulo, o Athletico-PR havia se reforçado com outro lateral-esquerdo, Abner Vinicius, de apenas 19 anos e que estava na Ponte Preta. Mas decidiu apostar em um jogador mais experiente, especialmente por estar envolvido na disputa da Copa Libertadores - enfrentará o Boca Juniors nas oitavas de final.

Além disso, Adriano é polivalente, pois também atua como lateral-direito. E o seu acerto com o Athletico representa um retorno não só ao futebol brasileiro, mas também ao Paraná, pois ele iniciou a sua carreira profissional no Coritiba, saindo do clube em 2004. Agora, então, faz o seu retorno ao rival, em transação sem custos, já que estava em fim de contrato com o Besiktas.