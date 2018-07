Adriano e Petkovic sentem dores e desfalcam Flamengo O Flamengo não poderá contar com o seu principal jogador para buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Adriano sentiu dores na coxa esquerda e não treinou, sendo liberado para a partida deste domingo, contra o Prudente, no Maracanã. A situação do atacante é a mesma de Petkovic, que também não atuará por um incômodo na coxa direita.