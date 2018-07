Adriano é vetado e desfalca Flamengo em semifinal

O Flamengo não poderá contar com o atacante Adriano no clássico deste domingo, contra o Vasco, às 16 horas, no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O jogador, que já havia desfalcado o time na última quinta-feira, no Maracanã, quando o Flamengo empatou por 2 a 2 com o Universidad de Chile, pela Libertadores, voltou a reclamar de dores nas costas e foi vetado neste sábado pelo departamento médico do clube.

Adriano realizou um intenso trabalho de recuperação durante toda esta semana, que incluiu sessões de fisioterapia e eletroterapia, mas as dores voltaram a incomodá-lo neste sábado, depois de ele ter treinado com bola na última sexta-feira.

"Ele está melhor, está evoluindo, mas está sentindo dores ainda, e não tem condições de jogar. O jogador sempre quer jogar, quer ajudar, mas foi conversado isso com ele e agora vamos observar nos próximos dias para saber se ele tem condições de jogar na quarta-feira (pela Libertadores, contra o Universidad de Chile, em Santiago)", explicou o médico do Flamengo, Marcio Tanure, em entrevista publicada pelo site oficial do clube.

O lateral-direito Leonardo Moura lamentou o desfalque de Adriano. "É muito triste ficar sem o Adriano. Ele é um jogador importante para o grupo e claro que faz falta. Mas, vamos entrar em campo com a mesma disposição que mostramos na quinta-feira, quando ele também não jogou", disse.