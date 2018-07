Adriano entra na lista do Corinthians para Copa Libertadores

SÃO PAULO - Depois de passar uma semana concentrado no CT do Parque Ecológico, como último recurso para perder peso, e mostrar uma boa evolução física, o atacante Adriano foi confirmado neste domingo na lista de inscritos do Corinthians para a disputa da Libertadores. Assim, o técnico Tite não fez nenhuma surpresa no grupo dos 25 jogadores para a competição continental.

Apesar de ter sido inscrito, Adriano ainda precisa melhorar a forma física antes de voltar a jogar. "Ele deu o primeiro passo, falta o segundo. Está muito perto", afirmou o técnico Tite, descartando a presença do atacante no jogo de estreia do Corinthians na Libertadores, na quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Mesmo machucado - está se recuperando de uma artroscopia no joelho direito -, o zagueiro Paulo André entrou na lista corintiana para a Libertadores. E o meia Douglas, recém-contratado pelo clube, também garantiu seu lugar no grupo dos inscritos, tirando a vaga que seria do meia Vítor Júnior.

Confira a lista de inscritos do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Danilo Fernandes e Júlio César

Laterais - Alessandro, Fábio Santos, Ramon e Welder

Zagueiros - Chicão, Leandro Cástan, Paulo André e Wallace

Volantes - Edenílson, Paulinho e Ralf

Meias - Alex, Danilo, Douglas e Ramírez

Atacantes - Adriano, Emerson, Elton, Gilsinho, Liedson, Jorge Henrique e Willian