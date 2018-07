Adriano entra no fim e não impede derrota do Atlético-PR na Argentina

BUENOS AIRES - Adriano teve menos de 10 minutos para mostrar o seu futebol no Estádio José Amalfitani, em Bueno Aires, nesta terça-feira à noite. O centroavante só foi chamado no fim do segundo tempo pelo técnico Miguel Ángel Portugal, quando o Vélez Sarsfield já vencia o Atlético Paranaense por 2 a 0, placar que se manteve até o fim do jogo válido pela segunda rodada do Grupo 1 da Libertadores.

Com o resultado, o Vélez foi a seis pontos, com campanha 100%, na liderança da chave. O The Strongest, da Bolívia, e o Atlético-PR têm uma vitória e três pontos cada um. Ainda sem pontuar, o Universitário é o último colocado e o próximo rival do Atlético, dia 13 de março, no Peru.

Dominando a partida, o Vélez pressionava o time paranaense no campo de ataque e chegava com certa facilidade à área adversária. O placar foi aberto aos 37 minutos, quando Tobio dividiu com dois marcadores dentro da área, após cobrança de escanteio e, mesmo caído, mandou para o gol. A bola bateu dentro e saiu, mas o árbitro anotou gol corretamente.

A pressão que o Atlético-PR impôs na volta do intervalo durou pouco e o Vélez voltou a mandar no jogo. Mosquito e Bruno Mendes, concorrentes de Adriano por uma vaga no ataque, entraram em campo e nada do "Imperador" jogar. Aos 32, Lucas Pratto aproveitou cruzamento na área e ampliou.

Só aí o ex-jogador da seleção brasileira foi chamado pelo técnico do Atlético Paranaense. Em campo, Adriano pouco ou nada fez. Na saída do gramado, emburrado, não quis falar com a imprensa. Não respondeu se acredita que tem espaço na seleção brasileira.

FICHA TÉCNICA:

VÉLEZ SARSFIELD 2 X 0 ATLÉTICO-PR

VÉLEZ SARSFIELD: Sosa; Cubero, Sebastián Domínguez, Tovio e Papa; Allione, Romero, Canteros e Ariel Cabral (Correa); Lucas Pratto (Cáseres) e Mauro Zárate (Brian Ferreira). Técnico - José Flores.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Sueliton, Manoel, Dráusio e Natanael; Deivid, Paulinho Dias, João Paulo (Bruno Mendes), Fran Mérida (Mosquito) e Mirabaje; Ederson (Adriano). Técnico -Miguel Ángel Portugal.

GOLS - Fernando Tovio, aos 37 minutos do primeiro tempo; Lucas Pratto, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roberto Silveira (Uruguai).

CARTÕES AMARELOS - Cubero e Romero (Vélez); Mirabaje (Atlético-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina).