Fora da Copa do Mundo, o atacante Adriano está de saída do Flamengo. O 'Imperador' confidenciou a amigos que voltará ao futebol italiano, onde fez sucesso na Internazionale. Seu contrato com o Flamengo termina no dia 30 deste mês e ele decidiu retornar para a Europa.

Representantes da Roma viajarão ao Brasil para iniciar as conversas com Adriano. Neste domingo, o atacante alegou dores musculares e desfalcou o Flamengo na vitória contra o Grêmio Prudente por 3 a 1.

A contratação de Adriano pela Roma também conta com o apoio do técnico Claudio Ranieri, de acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport.

O momento do Flamengo é de instabilidade. A permanência do atacante Vágner Love também é incerta. Ele tem vínculo até o meio do ano e pode voltar para o futebol europeu. A diretoria rubro-negra quer estender o empréstimo com o CSKA Moscou, da Rússia, até o fim do ano.