Adriano faz primeiro treino com bola no Atlético-PR

CURITIBA - Ainda com futuro indefinido, o atacante Adriano fez seu primeiro treino com bola no centro de treinamento do Atlético Paranaense nesta terça-feira. O jogador chegou a publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece realizando a atividade com jogadores da base do Atlético.

O vídeo mostra o atacante trocando passes curtos com os companheiros de treino. Ele tenta até uma finalização, por cima do travessão. "Hoje está sendo um dia muito especial... Obrigado, Atlético Paranaense por acreditar em mim...", declarou o atacante, após participar do trabalho com bola.

Sem jogar uma partida oficial desde março de 2012, Adriano tenta recuperar seu preparo físico para ter condições de voltar aos gramados no início de 2014. Em Curitiba, ele tenta mostrar empenho à diretoria do Atlético para negociar um futuro contrato. No próximo ano, o clube paranaense vai disputar a Copa Libertadores.