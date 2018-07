Adriano festeja retorno ao futebol: 'Me senti novamente um jogador'

CURITIBA - Foram apenas oito minutos em campo. Mas foi o suficiente para dar novo ânimo ao atacante Adriano. O polêmico jogador voltou aos gramados na noite de quinta-feira, ao defender as cores do Atlético Paranaense no jogo contra o The Strongest, pela Copa Libertadores, e não escondeu a empolgação por disputar novamente uma partida oficial.

"Pude pisar no campo e sentir a emoção e a tensão de uma partida. Muito tempo que não sentia um friozinho na barriga como jogador. Mesmo acostumado, como fiquei muito tempo sem jogar, senti isso e é bom", declarou Adriano. "Me senti novamente um jogador de futebol. Estou muito feliz de entrar e correr um pouco. Foi muito importante para mim."

"Escutar a torcida gritando seu nome é muito emocionante, de verdade. Esse dia já está marcado. Hoje foi o retorno de tudo na minha vida. Um dia que nunca vou esquecer, depois de tudo que passei, poder voltar a jogar é muito importante", disse o atacante.

Adriano não entrava em campo desde o dia 4 de março de 2012 - defendeu o Corinthians no clássico com o Santos, pelo Paulistão. Desde então, foi dispensado pelo clube paulista. Negociou um retorno ao Flamengo, sem sucesso. E tentou conversas com outros times para voltar aos gramados em 2013.

A negociação só avançou com o Atlético, onde treina desde dezembro. O contrato, porém, só foi assinado nesta semana. "O Atlético colocou pessoas para me ajudar, para que pudesse retornar o Adriano pessoa e depois o Adriano jogador. Foi um trabalho desde dezembro e estou cumprindo tudo que me passaram. Estou treinando normalmente e consigo fazer tudo o que os outros jogadores fazem, então falta pouco", afirmou.

Ainda sem ritmo de jogo, Adriano diz contar com apoio da família e da torcida, que gritou seu nome na noite passada, para recuperar sua melhor forma física e técnica. "Estou me sentindo muito bem. Minha família, meus amigos e as pessoas que apostaram em mim nunca perderam a confiança. Ainda não dei a volta por cima totalmente, mas uma pequena volta."

"Tem uma longa estrada e espero que possa continuar nessa mesma concentração, pois estou no caminho certo. O presidente acreditou em mim. Os jogadores e o clube sempre me deram apoio. Não é só porque faço parte deste grupo, mas aqui tem um grupo de verdade, que merece muita coisa. Não são apenas jogadores e, sim, amigos", declarou.