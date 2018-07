Adriano fica fora de jogo desta quarta para estar inteiro no clássico

SÃO PAULO - Depois de marcar o gol do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado, no Pacaembu, Adriano ficará fora do confronto diante do Catanduvense, nesta quarta-feira, novamente no Pacaembu, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante treinou entre os reservas na manhã desta segunda, mas será poupado visando o clássico do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Após a partida diante do Botafogo, o próprio Adriano admitiu que ainda precisa evoluir muito na parte física para render o seu melhor em campo. O técnico Tite, por sua vez, conteve a euforia dos torcedores corintianos ao lembrar que o jogador ainda tem de mostrar maior evolução para provar que merece um lugar na equipe titular.

Desta forma, Adriano sequer será relacionado para o jogo diante do Catanduvense e ficará treinando em dois períodos durante esta semana, em programação que visa deixar o atacante em melhores condições físicas para encarar o Santos.

No clássico diante do time de Muricy Ramalho, inclusive, Tite poderá poupar alguns titulares visando o confronto do próximo dia 7 de março, contra o Nacional, do Paraguai, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Com isso, Adriano tem chance até de ser titular diante dos santistas.