Adriano ficará fora de estreia do Corinthians no Paulistão

SÃO PAULO - Adriano está fora da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Ele não irá enfrentar o Mirassol, neste sábado, no Pacaembu. A decisão de não utilizá-lo é do técnico Tite, que confirmou a informação na manhã desta sexta-feira, após o treino realizado no CT do clube.

"O Adriano foi utilizado ano passado porque não havia tempo hábil, hoje existe tempo, a busca é por um Adriano igual aos outros, no mesmo estágio (físico) dos outros jogadores", justificou Tite, se referindo ao fato de o atacante ter estreado pelo Corinthians, no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, quando ainda estava longe da forma ideal.

Não há prazo para que Adriano volte a campo, embora tenha treinado normalmente nesta sexta-feira. Segundo o treinador, ele está entregue ao departamento de preparação física.

O atacante, que havia faltado a um treino na terça-feira, foi multado pelo clube em 20% de seus salários. Por causa do ato de indisciplina, ele acabou sendo vetado do amistoso contra a Portuguesa, na quarta-feira, no Pacaembu. No dia seguinte, o jogador se reuniu com a diretoria para definir o seu futuro, e acabou ganhando uma nova chance para ao menos poder cumprir o seu contrato, que vai até junho.

Na partida diante da Portuguesa, que terminou com vitória de 1 a 0 para a equipe do Canindé, o atacante foi hostilizado pelos torcedores corintianos, mesmo sem estar em campo. A torcida exigiu que Adriano fosse demitido. "A paciência acabou", gritavam os torcedores, já cansados dos seguidos deslizes do jogador e da sua dificuldade de entrar em forma, que ainda está longe de ser a ideal para um atleta profissional.