Adriano Galliani: Honda é reforço do Milan e será o novo '10'

MILÃO - Depois de uma longa novela, Keisuke Honda será jogador do Milan em 2014. O meio-campista japonês, que está no CSKA Moscou, já assinou contrato com a equipe italiana e vai chegar ao novo clube em 6 de janeiro. Quem garante é o homem forte do futebol milanês, Adriano Galliani.

"Tivemos um longo flerte com Honda, em um negócio que começou no verão e terminou apenas agora, após o repetido não do CSKA Moscou em vender o japonês a preço razoável. Honda chega em Milão em uma transferência gratuita", explicou o dirigente, que conseguiu o jogador em fim de contrato.

Honda tem 27 anos e tem sido um dos destaques do CSKA Moscou, clube que defende desde 2010. Os russos, porém, terminaram no último lugar do Grupo D da Liga dos Campeões, após derrota para o Viktoria Plzen na terça-feira, e por isso não jogam mais competições europeias nesta temporada. Assim, o CSKA só volta a campo no fim de fevereiro, quando será retomada a pausa para o rígido inverno russo.

No Milan, que joga logo mais contra o Ajax para se manter vivo na Liga, deverá fazer companhia a Kaká no meio-campo. O time tem bons nomes do meio para frente, como Muntari, Montolivo, Balotelli, Robinho e El Shaarawy, mas é apenas o nono colocado no Italiano.