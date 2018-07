Adriano indica acerto com time francês em postagem de Natal

Sem jogar desde abril, quando acabou sendo dispensado pelo Atlético-PR, Adriano indicou que está prestes a ser oficializado como novo reforço do Le Havre, clube da segunda divisão do futebol francês. Por meio de uma mensagem no dia do Natal, nesta quinta-feira à tarde, o atacante deixou claro que está prestes a retomar a sua carreira profissional atuando novamente na Europa.

"Um Feliz Natal para os meus novos fãs de Le Havre. Muito feliz por estar com você para um novo desafio esportivo!!", afirmou o jogador, por meio de sua página no Twitter, na qual fez questão de escrever em francês para comemorar o próximo passo de sua carreira.

Com 32 anos de idade, Adriano vinha negociando a sua ida para o Le Havre neste segundo semestre e, no início de novembro, chegou a ser aplaudido pela torcida do time ao comparecer no Estádio Océane em uma partida da equipe válida pela segunda divisão do Campeonato Francês.

No modesto Le Havre, Adriano tentará provar que pode atuar novamente de forma competitiva no futebol profissional, depois de passagens frustrantes mais recentes por Corinthians, Flamengo e Atlético-PR. Com problemas para atingir o peso ideal, ele também espera deixar para trás as seguidas lesões e os problemas fora de campo para poder dar continuidade à carreira.