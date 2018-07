Adriano inicia trabalho de recuperação física no Atlético-PR

SÃO PAULO - Adriano iniciou na manhã desta terça-feira o trabalho de recuperação física no CT do Atlético-PR, em Curitiba. A chegada do atacante estava marcada para às 9h. O jogador chegou ao local com 40 minutos de antecedência. O comportamento é oposto ao dos tempos de Flamengo e Corinthians. No clube carioca, Adriano se atrasou inúmeras vezes e faltou seis vezes em 78 dias. No time paulista, o número de faltas chegou a 67.

Sem jogar há 638 dias, desde março do ano passado, quando ainda defendia o Corinthians, o atacante deve ficar até três meses treinado no Atlético-PR. A informação, contudo, não é confirmada pelo clube, que não se pronuncia sobre o assunto. De acordo com a assessoria do jogador, não há previsão para assinatura de contrato. O fato, porém, não foi descartado.

No primeiro dia no CT do Caju, Adriano apenas conhecer as dependências do local. "Não tem como estar bem fisicamente, estou há dois anos parado. Mas estou feliz", disse o jogador, em entrevista à rádio Banda B, de Curitiba. A expectativa é que o atacante vista a camisa do Atlético-PR na Libertadores 2014. O time paranaense precisa de uma vitória para assegurar a vaga na competição.

HISTÓRICO

Após grandes passagens pela Inter de Milão e pelo Flamengo, Adriano se transferiu para a Roma em maio de 2010. No clube italiano, o jogador fez oito jogos e não marcou nenhum gol. No Corinthians, o Imperador disputou apenas oito jogos e ficou 350 minutos em campo. O atacante marcou dois gols. O primeiro deles saiu contra o Atlético-MG, na 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 20 de novembro de 2011. Na ocasião, Adriano estava há 547 dias sem marcar – o último havia sido pelo Flamengo, diante da Universidad do Chile, nas quartas de final da Libertadores de 2010.

O segundo gol pelo Corinthians foi marcado no dia 25 de fevereiro, no Pacaembu, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O atacante não entra em campo há 638 dias, desde março do ano passado, contra o Santos, em partida válida pelo Campeonato Paulista. No segundo semestre de 2012, Adriano voltou ao Flamengo, para sua terceira passagem pela equipe carioca. Após 78 dias, contudo, em dezembro de 2012, o jogador deixou o clube. Pesou o histórico de indisciplina. No período, Adriano faltou seis vezes. O contrato foi rescindido por justa causa.