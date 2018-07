Adriano joga, Fabio Simplicio faz dois e Roma empata

O atacante Adriano voltou a ser titular neste sábado e o volante Fabio Simplicio brilhou, ao marcar os dois primeiros gols da partida contra o Chievo. Ainda assim, a Roma vacilou no fim e ficou apenas no empate por 2 a 2, em confronto válido pela 15.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o decepcionante resultado fora de casa, a Roma chegou aos 23 pontos e desperdiçou chance de se aproximar dos primeiros colocados - Lazio e Milan, que ainda joga neste sábado, têm 30. O Chievo, por sua vez, está com 20 pontos e segue brigando pelas posições intermediárias.

Pouco aproveitado na Roma, Adriano teve seu nome especulado nos últimos dias por Corinthians e Palmeiras. O próprio técnico Claudio Ranieri afirmou na sexta-feira que o brasileiro poderia deixar o futebol italiano se não estivesse contente. Ainda assim, surpreendeu ao escalá-lo como titular.

Adriano até teve um bom início de partida e quase marcou aos 23. Depois do marcador furar, o brasileiro deu um corte e bateu por cima, com perigo. Dois minutos depois, ele tentou disputar pelo alto, um zagueiro novamente vacilou e Fabio Simplicio abriu o placar. Aos 44, o volante aproveitou cruzamento e ampliou a vantagem da Roma.

O cenário parecia perfeito para o time de Adriano, mas a reação do Chievo veio no segundo tempo. Primeiro, Moscardelli descontou aos 16 minutos após bater cruzado e Julio Sergio espalmar para o gol. E já aos 38, Granoche tocou na saída do goleiro brasileiro e empatou o confronto.