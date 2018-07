Adriano marca em amistoso contra Ronaldinho nos EUA

Dois dos maiores jogadores brasileiros neste século se enfrentaram no sábado à noite, num jogo de certa forma melancólico. Adriano é a estrela do Miami United, enquanto Ronaldinho Gaúcho recebeu cerca de US$ 200 mil para defender o recém-criado Las Vegas City. O amistoso, na cidade mundialmente conhecida pelos seus cassinos, reuniu um público decepcionante e acabou com vitória da equipe de Miami por 3 a 1.

Adriano marcou um gol, de pênalti, seu primeiro em dois anos. O atacante estreou pelo Miami em 1.º de maio, com derrota por 5 a 0 para o Miami Fusion, na abertura da National Premier Soccer League (NPSL, liga considerada quarta divisão do país). Desconfortável com a situação, voltou ao Brasil e passou nove dias no Rio. Só voltou aos EUA para esse amistoso contra o novato Las Vegas City, clube criado por um empresário brasileiro ligado a Zico e que contratou Ronaldinho Gaúcho para uma exibição. O craque, que não joga uma partida profissional desde setembro, atuou só no primeiro tempo. Não voltou para o intervalo.

O Las Vegas City vai jogar a United Premier Soccer League (UPSL), espécie de quinta ou sexta liga dos Estados Unidos, com conferências regionais. No grupo da Califórnia, por exemplo, está o Corinthians USA.