Adriano minimiza artilharia, mas promete gol no domingo

De volta ao time do Flamengo para a semifinal da Taça Rio, o atacante Adriano minimizou a briga pela artilharia do Campeonato Carioca, mas prometeu deixar a sua marca no clássico com o Vasco, no domingo.

"Não penso em artilharia. Não corro atrás disso. Como atacante, gosto de fazer gols e preciso marcá-los", ponderou. "Mas a minha maior felicidade é ver o time bem. Se todos estiverem bem, vou ficar feliz. Gol é natural. Ele acaba saindo. Espero que domingo isso aconteça e eu volte a balançar a rede", afirmou.

Adriano é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com 11 gols. Só está atrás do companheiro Vágner Love, que soma 12. Desde que retornou ao Flamengo, ele acumula 31 gols, em 41 jogos. "Fico muito feliz com essa média. Quero continuar fazendo os gols para ajudar o Flamengo", prometeu o jogador, que ficou de fora da partida contra o Universidad do Chile na quinta.

O atacante ainda minimizou qualquer problema físico e disse esta pronto para voltar ao time. "O que mais importa é que estou alegre e vou entrar em campo assim. Já o problema com a perna direita, eu posso garantir que ela só está com a mira ruim. Ela tem a mesma força que a esquerda e recebe a mesma atenção nos treinamentos", explicou.