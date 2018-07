Adriano minimiza nova atuação discreta pelo Corinthians

LONDRINA - Já se passaram quase dez meses da apresentação de Adriano no Corinthians, mas o atacante segue sem justificar a sua contratação - exceto pelo gol contra o Atlético-MG no Brasileirão. Neste domingo, no amistoso contra o Flamengo, em Londrina, o jogador que um dia mereceu o apelido de Imperador mostrou que começa 2012 da mesma forma como terminou 2011: pouco participativo.

Adriano entrou no segundo tempo do amistoso e mal tocou na bola. A não ser pelo peso excessivo, passou desapercebido pelo gramado do Estádio do Café. Ao fim do jogo, justificou. "Ainda é cedo para falar alguma coisa, estamos no começo de temporada, desgastados pela pré-temporada", declarou. "O trabalho pesado da semana prejudicou o desempenho e é preciso ver que a equipe reserva está desentrosada".

O atacante evitou entrar em polêmicas com relação às criticas que vem recebendo. Ele tem sido alvo não apenas de torcedores, mas também dos próprios dirigentes corintianos. "Cabe às pessoas que estão me criticando ver o que estou fazendo, trabalhando forte", acrescentou. "Ainda tenho de fortalecer a panturrilha e o tendão, mas, assim que estiver bem fisicamente, vou dar minha contribuição", garantiu.