Adriano mostra empenho e marca três gols em treino do Corinthians

SÃO PAULO - Os dias de concentração total, trancafiado no CT do Parque Ecológico parecem estar fazendo um bem enorme ao atacante Adriano. Apenas três dias depois de iniciar o confinamento, que vai durar até domingo, o jogador começou a mostrar os resultados do empenho. Nesta quinta-feira à tarde ele marcou três gols no coletivo entre reservas do Corinthians e deu indícios de que pode voltar a jogar em alto nível.

Mas não foram apenas os gols que demonstraram a mudança de postura de Adriano. O atacante se movimentou muito bem, correu bem mais do que o que vinha correndo desde que chegou ao Corinthians, melhorou a pontaria e se esforçou a ponto de dar carrinhos. Ele busca perder peso e finalmente ficar apto a começar a ser relacionado pelo técnico Tite.

O coletivo no CT do Parque Ecológico, nova casa de Adriano, reuniu apenas atletas que não participaram do jogo de quarta à noite contra o Mogi Mirim e teve dois tempos de 35 minutos. O time de Adriano saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu a virada com três gols do atacante. O segundo foi o mais bonito. Ele recebeu na área, matou no peito, tirou do zagueiro e bateu forte, de esquerda.

Na segunda parte da atividade, Douglas mudou de time e foi jogar na mesma equipe que Adriano. Os dois se entenderam bem e trocaram bons passes. No fim, o time do atacante venceu por 5 a 3.