Adriano não fica nem no banco na estreia no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Adriano começará o ano de 2012 fora até do banco de reservas do Corinthians. O atacante faltou no treino de terça-feira, até foi perdoado pela diretoria, mas não está entre os relacionados para enfrentar o Mirassol neste sábado, na estreia alvinegra no Campeonato Paulista. O técnico Tite nega qualquer punição e explica que a ausência do Imperador é motivada por motivos físicos.

"O Adriano está em um processo de recondicionamento físico com o Fábio (Mahseredjian) e está melhorando a condição do tornozelo com o Bruno (Mazziotti). Vou pensar nele no jogo quando for entregue a mim", explicou o técnico Tite. "O Adriano só foi utilizado no ano passado porque não havia tempo de condicioná-lo fisicamente. Hoje, isso é uma realidade. A busca é para que o Adriano esteja igual aos outros jogadores", completou.

Apesar da explicação de Tite, o que se comenta nos bastidores é que a ausência de Adriano é diretamente ligada à falta de terça-feira. O treinador até planejava utilizar o Imperador como titular no amistoso das faixas de quarta-feira, contra a Portuguesa. Irritado com o sumiço, porém, Tite o cortou da partida.

Sem Adriano, Tite levará o recém-contratado Elton para o banco de reservas. O ex-vascaíno já havia ganho a vaga do Imperador na quarta-feira. No time titular, o ataque será formado por Liedson, Emerson e Willian.