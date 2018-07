Adriano paga R$ 110 mil e encerra processo em que garota foi baleada

SÃO PAULO - O atacante Adriano entrou em acordo nesta terça-feira com Adriene Cyrilo Pinto, ferida na mão dentro do carro do jogador, em dezembro de 2011, no Rio de Janeiro, por um tiro acidental, quando saía de uma boate com o jogador. Dessa forma, Adriano sai do caso como réu primário e encerra o processo judicial por lesão corporal leve.

Para isso, no entanto, o ex-jogador de Flamengo e Corinthians teve de desembolsar R$ 110 mil, sendo R$ 60 mil para Adriene e R$ 50 mil para o Hospital Copa d'Or, onde ela ficou internada durante a recuperação.

Na audiência, que durou cerca de meia-hora, no Fórum da Barra da Tijuca, o Imperador insistiu que era inocente e disse que só aceitara o acordo "por questões humanitárias" - Adriano e Adriene ficaram frente a frente, mas não trocaram olhares e na saída não falaram com a imprensa.

Adriano foi denunciado, em novembro, pelo Ministério Público, por lesão corporal culposa (quando não há intenção). O policial militar aposentado Júlio César Barros, amigo do jogador, que dirigia o carro - uma BMW branca - e era dono da arma, foi denunciado pelo mesmo crime.