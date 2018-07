Adriano participa de derrota do Flamengo em jogo-treino

Adriano jogou ao lado do jovem meia Adryan e, debaixo do sol forte, demonstrou ainda estar longe da melhor forma física. Mesmo assim, o atacante teve duas boas chances de marcar: na primeira, perdeu um pênalti, enquanto na segunda, deu um toque por cobertura que parou na trave.

Ele saiu no início da segunda etapa da atividade, para a entrada do jovem Romário. Além de Adriano e Adryan, Wellington Silva, Marllon, Muralha e Negueba foram nomes que tiveram chances com Dorival Júnior neste Campeonato Brasileiro e atuaram no jogo-treino desta quinta.

A escalação do Flamengo teve: Marcelo Carné (Douglas), Wellington Silva (Yago), Marllon, Arthur Sanches e Felipe Dias (Caio Quiroga); Rômulo, Muralha, Camacho e Adryan; Negueba e Adriano (Romário).

Os jogadores que estavam em São Paulo para a partida contra a Portuguesa voltam ainda nesta quinta para o Rio. Na sexta, Dorival comandará uma atividade com todo o elenco à disposição, visando o confronto diante do São Paulo, domingo, no Engenhão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.