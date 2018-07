Adriano participa de intensa atividade física com o grupo do Flamengo

RIO - O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta quarta-feira após dois dias de folga com uma novidade e uma preocupação. O lateral-direito Léo Moura foi liberado pelo departamento médico, enquanto o volante Airton voltou a se contundir e já iniciou tratamento. Já o atacante Adriano participou normalmente da atividade.

Léo Moura está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e realizou trabalho físico na academia nesta quarta-feira. O lateral se contundiu em 13 de outubro, durante partida contra o Cruzeiro, e agora vai trabalhar para ter condições de enfrentar o Atlético Mineiro, no dia 31, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Airton, que foi substituído durante a vitória do Flamengo sobre o São Paulo no último domingo, reclamou de dores na coxa direita e iniciou tratamento na fisioterapia do CT em Vargem Grande. Já o volante Cáceres, que ainda sente dores no quadril, correu ao redor do campo.

Nesta quarta-feira, o elenco do Flamengo realizou um trabalho muscular na academia. Depois, no campo, os jogadores, inclusive o Imperador, fizeram um intenso circuito físico.

Ainda ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou aos 40 pontos com a vitória sobre o São Paulo e ocupa a 14ª colocação.