Adriano perde peso e mostra resultados de uma semana de exercícios

RIO - Após uma semana de exercícios físicos intensos, Adriano postou uma foto em sua conta no Instagram para mostrar o resultado de seu esforço. O ex-atleta dá demonstrações de que quer voltar a jogar. Sem citar quanto teria emagrecido (seu peso é segredo), o Imperador criou expectativas em dirigentes ainda interessados em seu futubol. "Esperem para ver até o meio do ano".

Adriano está parado há mais de um ano devido a uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé direito. Nesse meio tempo, suas aparições em público não abordaram seu lado esportista. Tido como 'garoto-problema', Adriano foi rejeitado por vários clubes por causa da sua conduta fora de campo e também por não conseguir emagrecer. Mas ele parece ter colocado na cabeça que sua carreira não acabou e admite que sua meta em 2013 é mudar a imagem deixada nos últimos meses e conseguir um novo contrato no futebol. No começo deste ano, Palmeiras e Flamengo demonstraram interesse em ter o atacante.