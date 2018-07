Adriano pode ser submetido a mais uma cirurgia no tornozelo esquerdo

RIO - O torcedor do Flamengo vai ter que esperar um pouco mais que o previsto para ver Adriano de novo em campo com a camisa rubro-negra. O atacante se reuniu com os médicos do clube, nesta segunda pela manhã, no Rio, e foi avisado da possibilidade de ser submetido a nova cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. O médico José Luiz Runco aguarda resultados de uma série de exames para confirmar a necessidade da intervenção.

Não há prazo para que o ex-atacante do Corinthians passe a treinar com os demais atletas no Ninho do Urubu. "Vamos fazer uma série de avaliações ao longo da semana. Quando tivermos o parecer final, com uma definição real e completa da situação do jogador, daremos novas informações", disse Runco.

O procedimento teria como função corrigir a má cicatrização da primeira cirurgia, realizada no ano passado, quando Adriano estava no Corinthians. Se tudo correr bem, a previsão é de dois meses de recuperação

Adriano chegou cedo a uma clínica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para se encontrar com os médicos. O jogador se mostrou animado com o provável retorno ao clube do coração, pelo qual foi campeão brasileiro e artilheiro em 2009. "Nunca deveria ter saído daqui. Aqui é minha casa. Estou empolgado", disse o atacante.

Enquanto Adriano encara um longo caminho de volta aos campos, os demais jogadores se preparam para a importante partida contra o Olimpia, quarta, em Assunção, pela Libertadores. A delegação embarcou nesta segunda-feira pela manhã, no Rio, chegando ao Paraguai à tarde. Algumas malas foram arrombadas e roupas furtadas. O treino marcado para a tarde foi cancelado por conta da chuva que caía na cidade.

MALDONADO

O veterano volante Maldonado pode ser submetido a mais uma cirurgia no joelho esquerdo. O jogador, de 32 anos, reclama de dores no local. O chileno operou o mesmo joelho em 2009 e 2011. "Ele se queixou de uma dor quando fez um movimento e estamos avaliando. Está fazendo o trabalho de reforço e vamos aguardar", disse, em tom cauteloso, Runco.