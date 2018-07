Adriano promete encerrar má fase do ataque palmeirense O atacante Adriano Michael Jackson avisou nesta terça-feira que não possui as características necessárias para suprir a falta de um centroavante no elenco, mas prometeu lutar para acabar com a escassez de gols no Palmeiras. Nos últimos três jogos, a equipe marcou apenas um gol. Na quarta-feira, ele será o companheiro de ataque de Kléber contra o Comercial (PI), em Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil.