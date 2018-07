Adriano quer reconhecimento do Santos

SANTOS - Adriano vive desde o meio do ano passado um impasse parecido com o que levou Paulo Henrique Ganso a trocar a Vila Belmiro pelo Morumbi: a falta de reconhecimento da cúpula santista. Titular absoluto no time de Muricy Ramalho nos quatro últimos títulos conquistados pelo clube, o volante do Santos continua com salário mensal de R$ 30 mil, inferior ao de muitos jogadores da base e dez vezes menor do que o da maioria dos companheiros de time.

Após a conquista da Libertadores da América no ano passado, a diretoria prometeu corrigir os salários defasados de alguns titulares. Vários jogadores tiveram aumento, mas Adriano ficou para trás.

Agora, finalmente, o Santos demonstra interesse em corrigir a situação. É que o contrato de Adriano termina em agosto de 2013, e em março o volante estará livre para cuidar do seu futuro e deixar encaminhado o acerto com novo clube. Ele não confirma, mas comenta-se que seus empresários já foram sondados por um clube português e por grandes do futebol brasileiro sobre a possibilidade de transferência.

"Eu prefiro ficar no Santos", disse Adriano. "E acredito que vai dar tudo certo porque os meus empresários (Tadeu Cruz, filho de Milton Cruz, auxiliar-técnico no São Paulo, e Bosco) têm conversado com os dirigentes e me falaram que as negociações estão indo bem."

Chamado de Pulmão de Aço pelos torcedores santistas, Adriano se destacou na marcação aos grandes meias do futebol brasileiro e a sua ausência no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro do ano passado, no Japão, foi lamentada por Muricy. Para o treinador, entre as falhas que o time teve diante do Barcelona, a principal foi a falta de um jogador eficiente para vigiar Lionel Messi mais de perto.

A diretoria santista também está em entendimentos com os representantes do goleiro Aranha e do zagueiro Bruno Rodrigo, que ficam sem contrato no fim de dezembro e que Muricy quer manter no grupo para 2013. Além deles, Léo, Juan, Fucile, Bernardo, Ewerton Páscoa, Alan Santos e Geuvânio também ficam sem vínculo com o clube no fim da temporada.