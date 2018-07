Adriano realiza exames médicos e diz que o Flamengo é a sua casa

RIO - Adriano Imperador começa a desarrumar suas malas na Gávea, destino quase certo para o atacante depois de ter seu contrato rompido com o Corinthians por decisão do clube paulista. O jogador já se sente do Flamengo. Nesta segunda-feira, antes de entrar em uma clínica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, a fim de fazer exames médicos com José Luiz Runco, médico do Flamengo e da seleção, Adriano reforçou seu desejo de se juntar a Ronaldinho Gaúcho e Love no Ninho do Urubu.

"Nunca deveria ter saído daqui do Flamengo. Essa é a minha casa. Vamos com calma, mas estou empolgado em poder retornar." A comissão técnica do Flamengo manisfetou preocupação sobre a recuperação da lesão no tornozelo direito do jogador, sofrida em março de 2011. Como ele ainda manca e sente dores no local, não está descartada a realização de uma nova cirurgia. Só depois dessa reavaliação é que o Flamengo pretende se manifestar sobre a contratação de Adriano.

É fato que as duas partes querem se acertar. Adriano ganhava no Corinthians perto dos R$ 400 mil mensais. O Flamengo pagaria apenas 50% desse valor. O jogador estaria interessado assim mesmo.

SUA CASA

Desde que deixou o Corinthains Adriano se refere ao Flamengo de "sua casa". Ele revelado no clube em 2000. Um ano depois, ele foi vendido para a Internazionale de Milão. Em 2009, Adriano voltou para a Gávea e ajudou o time a ser campeão brasileiro. Logo em seguida, voltou para a Itália, num contrato com a Roma, onde também fracassou. Jogou pouco e não fez nenhum gol. Sempre esteve acima do peso, mais ou menos como foi sua história no Parque São Jorge.

O Corinthians o dispensou por justa-causa, alegando falta de comprometimento com sua recuperação e trabalho. A rescisão vai para a Justiça.