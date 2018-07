Adriano recusa proposta do Botafogo e deve anunciar fim da carreira

SÃO PAULO - Sem atuar desde abril de 2012, o atacante Adriano, 32 anos, deve anunciar o fim da carreira no futebol em breve. Após realizar exames médicos, o jogador recusou proposta do Botafogo para passar seis meses treinando apenas no clube, e admitiu que pode optar por deixar definitivamente o sonho de voltar a jogar. A informação é do Globoesporte.com. Pela proposta do clube carioca, Adriano passaria seis meses treinando e tratando da lesão crônica que sofre no Tendão de Aquiles do pé esquerdo. Mesmo assim, o jogador não teria garantias de que conseguiria voltar a atuar.

Em junho, Adriano Imperador esteve nos planos do Internacional. Os gaúchos, porém, acabaram desistindo do negócio depois da realização de exames que, segundo os médicos do Beira Rio, revelaram que o atacante precisaria de "muito tempo" para retornar ao futebol em nível competitivo. Antes disso, no começo do ano, Adriano também esteve na mira do Palmeiras, mas o negócio não andou para frente por motivos semelhantes.