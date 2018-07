Adriano reforça Barcelona contra Real Madrid

BARCELONA - O Barcelona poderá contar com o lateral-esquerdo Adriano no clássico contra o Real Madrid, sábado, fora de casa, válido pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro desfalcou o time catalão nas últimas duas partidas por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, mas agora está liberado pelo departamento médico para atuar no fim de semana.

Com o retorno de Adriano, o único desfalque do Barcelona diante do Real Madrid será o atacante Ibrahim Afellay. O jogador sofreu grave lesão no joelho esquerdo, mas o clube explicou que a recuperação segue "muito bem" e continuará sendo feita na Holanda. A contusão aconteceu no final de setembro, durante um treinamento.

O clássico de sábado é vital para as pretensões do Barcelona no Campeonato Espanhol, já que o time está três pontos atrás do Real Madrid, que lidera o torneio e disputou um jogo a menos. Por conta disso, o técnico Pep Guardiola poupou os principais titulares na vitória por 4 a 0 sobre o BATE Borisov, terça-feira, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.