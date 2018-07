Adriano se despede do Flamengo rumo à Roma nesta 5a

"O Adriano vai viajar para Roma nos próximos dez dias para acertar com a presidente do clube", disse ele à Reuters pelo telefone.

O procurador afirmou que conversou com representantes do clube italiano no Brasil nos últimos dias e ele e o jogador ficaram satisfeitos com o projeto apresentado.

"O Adriano tinha propostas melhores financeiramente, inclusive de Dubai. A Roma já tentou contratá-lo no final do ano, mas achamos que naquela ocasião não era interessante", disse Gilmar.

"O projeto apresentado deixou Adriano feliz, satisfeito. A Roma é um time cheio de brasileiros, e que vai disputar a Champions League. Foi isso que o encantou. O Adriano quer provar mais uma vez que é capaz de jogar bem e brilhar na Europa. Ele já cumpriu o papel dele aqui ao levar o Flamengo ao título nacional", disse o procurador.

O contrato de Adriano com o Flamengo termina no próximo domingo, e o atacante não vem treinando desde a eliminação da equipe da Copa Libertadores na semana passada.

O jogador, de 28 anos, rescindiu seu contrato com a Inter de Milão em 2009. Na época, ele alegava que não estava feliz na Itália e chegou a considerar seu futuro como jogador de futebol. Na volta ao Flamengo, clube que o revelou para o futebol, ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Brasileiro e foi artilheiro da competição.

Este ano, porém, ele participou somente de cerca de metade dos jogos do Flamengo por causa de lesões e problemas pessoais e acabou ficando fora da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo da África do Sul.

Gilmar Rinaldi não revelou os valores do contrato a ser firmado com a Roma, mas antecipou que o compromisso deve ter duração de três anos. Além disso, serão inclusas cláusulas de produtividade no contrato do atleta.

"No contrato, eles vão ficar protegidos. Se não houver comprometimento com o bom comportamento, eles podem rescindir o contrato", acrescentou.

O procurador informou que Adriano pretende levar sua família para morar com ele em Roma na Itália, e a namorada, que, ao lado do atleta, protagonizou algumas confusões neste ano.

(Por Rodrigo Viga Gaier)