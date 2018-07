Adriano será operado e desfalcará o Santos no Mundial

Um dos principais nomes do Santos na campanha do tricampeonato da Copa Libertadores da América, conquistado neste ano, o volante Adriano irá desfalcar o time no Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês, no Japão. O clube informou nesta quarta-feira que o jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, depois de ter torcido o seu tornozelo direito no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último dia 17, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

"A lesão do tornozelo prejudicou a sindesmose, membrana que une a tíbia e a fíbula, ossos da perna, e proporciona estabilidade ao tornozelo, além de uma lesão do ligamento deltoide na região medial do tornozelo", explicou o médico do Santos, Rodrigo Zogaib, ao justificar a decisão do clube de operar o jogador.

O departamento médico santista ainda buscou outras alternativas para não submeter Adriano ao processo cirúrgico, que obrigatoriamente tiraria o atleta do Mundial, mas não teve sucesso. E, após ouvir opiniões de outros médicos, optou pela cirurgia. "Após uma série de exames detalhados, e reuniões entre os médicos do clube e especialistas da área, ficou definido, em consenso com o atleta e comissão técnica, o afastamento do Mundial", acrescentou Zogaib.

Adriano era tido como peça-chave do Santos para a disputa do Mundial, no qual o time comandado por Muricy Ramalho tem a expectativa de travar uma possível final com o Barcelona. O volante, por sinal, era apontado como grande trunfo santista na missão de parar o argentino Messi, grande astro da equipe espanhola e do futebol mundial na atualidade.

Adriano figurava em uma pré-lista de 30 jogadores inscritos no Mundial, sendo que Muricy precisará cortar seis jogadores até o dia 28 de novembro, quando anunciará o grupo de 23 atletas escolhidos para a competição. Além de Adriano, agora descartado, Anderson Carvalho, Arouca, Henrique e Rodrigo Possebon foram convocados como volantes nesta pré-lista divulgada pelo Santos no último dia 27 de outubro.

Sem Adriano no time, as chances de Elano reconquistar um lugar na equipe titular que disputará o Mundial aumentam, embora o jogador não tenha as mesmas características de marcação do seu companheiro de equipe. Com a entrada de Elano, o time ficaria um pouco mais ofensivo e poderia contar com um meio-campo formado por Arouca, Henrique, Elano e Paulo Henrique Ganso.