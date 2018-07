Adriano sofre lesão e desfalca Barcelona por 4 semanas

Adriano vinha sendo titular do Barcelona desde que o lateral-esquerdo francês Abidal precisou passar por cirurgia no final de março para retirada de um tumor. Assim, o técnico Guardiola terá mais um problema para montar a defesa do time nesta reta final de temporada, já que o elenco tem poucas opções para o setor e o zagueiro Puyol ainda não está 100% recuperado.

Na final da Copa do Rei, por exemplo, Guardiola foi obrigado a improvisar o volante argentino Mascherano como zagueiro, já que não pôde contar com Puyol (estava com dores musculares). Agora, com a contusão sofrida por Adriano no jogo de quarta-feira, a única opção que resta ao treinador do Barcelona para a lateral-esquerda é o também brasileiro Maxwell.

Além dos problemas físicos, o Barcelona precisa se recuperar psicologicamente após perder o título da Copa do Rei para o rival. O próximo jogo será no sábado, contra o Osasuna, quando tentará ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Mas o pensamento já está voltado para o novo encontro com o Real Madrid, nos dias 27 de abril e 3 de maio, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa.