Adriano tem carro apreendido na Lei Seca e desabafa: 'Sacanagem'

Adriano Imperador adora se envolver em confusão. Longe dos campos, mas não das polêmicas, ele agora acusa o Detran de ter "levado seu carro" injustamente após uma blitz da Lei Seca nesta madrugada. Adriano andava pelas ruas do Rio com sua Mercedes quando foi parado numa operação. Como o veículo não estava com a placa dianteira, ele acabou sem o veículo.

Agentes questionaram o jogador o motivo de o veículo não estar com a placa dianteira e ele agora que ela tinha sido roubada não faz muito tempo. A história não comoveu os agentes que preferiram rebocar o carro, para desgosto do atacante.

Sem o veículo, mas mantendo a pose, o atacante resolveu desabafar contra os responsáveis pela ação. Adriano usou sua conta no Instagram para se defender.

"Roubaram a placa do meu carro, fui parado na Lei Seca, o Detran levou meu carro... Tá de sacanagem...", foi sua primeira postagem, mostrando a parte da frente do veículo. Depois, ele fez questão de mostrar a placa traseira e mandou novo desabafo.

"Pra depois as pessoas não falarem que eu estava errado... Arrancaram a placa da frente do meu carro:( E levaram o meu carro... Estou falando que isso é errado!" Muitos seguidores do jogador foram solidários e concordaram que a ação dos agentes de trânsito não foi correta.