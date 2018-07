Adriano treina e deve reforçar Flamengo na semifinal

A presença do atacante Adriano foi a grande novidade no treino do Flamengo desta sexta-feira. Depois de sentir dores lombares e desfalcar a equipe no empate contra a Universidad de Chile, na quinta-feira, o jogador mostrou que está recuperado e afirmou que fará de tudo para enfrentar o Vasco, na semifinal da Taça Rio.

"Tenho que botar a cara para ajudar meus companheiros. Sei que faço falta dentro e fora de campo e preciso fazer a minha parte. Não dá para ficar de fora. É hora de ajudar o grupo. Ainda estou com um pouco de dor, não estou 100%, mas vale o sacrifício", garantiu o atacante.

Mas antes de confirmar sua escalação, Adriano espera ver como reagirá ao treino de sábado. "Vamos ver amanhã (sábado) como vou estar. Hoje (sexta-feira) foi o primeiro treino e tenho que ter cautela para não agravar a dor. Espero acordar e fazer mais um bom treinamento amanhã. Se for igual ao de hoje, vou jogar".

Se for a campo, o atacante garantiu que fará o seu melhor. "Vou fazer de tudo para me apresentar bem. O que vale é minha cabeça. Estou bem, focado no que quero. Tenho que pensar em ajudar e sei o quanto faço falta para o grupo", completou.