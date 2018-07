Adriano treina no CT do Atlético-PR e pode voltar ao futebol

CURITIBA - Depois de mais de dois anos longe dos gramados, o atacante Adriano Imperador deve tentar retomar a carreira em 2014. Neste domingo, ele chegou em Curitiba, onde, segundo sua assessoria de imprensa, vai passar por um período de treinamento no CT do Caju, do Atlético-PR, para recuperar a forma física.

Após o desembarque, Adriano não deu detalhes a respeito do seu futuro, mas conversou rapidamente com a rádio Banda B, de Curitiba. “Vamos ver se dá tudo certo. Estou dois anos parado e não tem jeito de estar bem (fisicamente). Mas estou feliz”, disse o jogador.Procurada, a assessoria de imprensa do Atlético-PR afirmou que o clube não vai se pronunciar sobre o assunto.

EM CAMPO

A última equipe defendida por Adriano foi o Corinthians. No time, o Imperador disputou apenas oito jogos e ficou 350 minutos em campo. O atacante, titular em apenas três confrontos, marcou dois gols. O primeiro deles saiu contra o Atlético-MG, na 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 20 de novembro de 2011. Na ocasião, Adriano estava há 547 dias sem marcar – o último havia sido pelo Flamengo, diante da Universidad do Chile, nas quartas de final da Libertadores de 2010. Depois, o jogador passou pela Roma, fez oito jogos, mas não balançou as redes.

O segundo gol pelo Corinthians foi marcado no dia 25 de fevereiro, no Pacaembu, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O atacante não entra em campo há 638 dias, desde março do ano passado, contra o Santos, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Depois de vestir a camisa corintiana, Adriano voltou ao Flamengo, para sua terceira passagem pela equipe carioca. Após 78 dias, contudo, em dezembro de 2012, o jogador deixou o clube. Pesou o histórico de indisciplina. No período, Adriano faltou seis vezes. O contrato foi rescindido por justa causa.