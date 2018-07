Adriano viaja à França e pode fechar com time da segunda divisão local

Após cinco meses sem clube, Adriano pode retornar ao futebol. O atacante foi procurado pelo Le Havre, equipe da segunda divisão da França, e irá ao país para conhecer as instalações do clube e, possivelmente, assinar um novo contrato.

Nesta quarta-feira, o presidente do clube francês, Christophe Maillol, em entrevista ao site Sambafoot, afirmou que já abriu negociação com o brasileiro. "Adriano chegará dentro de 15 dias para conversar conosco e visitar o clube. Ele descobrirá a cidade, o clube, assim como fizemos com o zagueiro Rodolfo", afirma Maillol.

O proprietário do Le Havre também informou que mantém contato frequente com o agente do jogdor e confirmou que Adriano recebeu o projeto com a proposta da equipe, sétima colocada na Ligue 2, para atuar pelo clube a partir de janeiro, por seis meses.

Aos 32 anos, Adriano não atua por um clube de futebol desde abril, quando saiu do Atlético-PR. O atacante teve passagens por Flamengo, Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma e Corinthians.