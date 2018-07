Adriano viaja ao Rio e falta ao treino no Corinthians

A diretoria corintiana ainda não anunciou oficialmente a punição de Adriano, mas ele deverá ser multado pela falta ao treino. Além disso, a presença do atacante no amistoso desta quarta, contra a Portuguesa, passa a ser dúvida, já que ele não pôde trabalhar com o restante do elenco nesta terça.

Adriano participou normalmente do treino realizado na tarde de segunda-feira, com o restante do elenco, no CT do Parque Ecológico. Depois, viajou para o Rio, onde foi comemorar o aniversário da mãe. Ele deveria voltar para treinar às 16 horas desta terça, no mesmo local, mas não apareceu no clube.

No ano passado, Adriano chegou a faltar ao trabalho no Corinthians, mas ainda estava afastado do time, fazendo apenas recuperação da cirurgia. Foi até multado pelo clube numa ausência ao treino, quando também não voltou do Rio. Em outra ocasião, escapou de qualquer pena por estar doente.

Contratado pelo Corinthians no início do ano passado, Adriano vem decepcionando no clube. Ele já chegou contundido e sofreu outra grave lesão antes de estrear. Assim, só começou a jogar no final da temporada, mas ainda luta para entrar em forma. Agora, com a falta ao treino, vive nova polêmica.