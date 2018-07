Adriano volta a faltar a treino corintiano por problema estomacal

SÃO PAULO - Com histórico repleto de ausências a treinamentos pelas equipes nas quais atuou, o atacante Adriano voltou a faltar a uma atividade do Corinthians nesta terça-feira pela manhã. Mas, desta vez, de acordo com a comissão técnica, o jogador comunicou a diretoria do clube e apresentou um bom motivo: um problema estomacal.

De acordo com o Corinthians, Adriano teria ligado para dirigentes por volta das 8h40, avisando que precisaria se ausentar porque estava sentindo um mal-estar. Na parte da tarde, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, uma das pessoas mais ligadas ao atacante no clube, fará uma visita para saber se ele terá condições de voltar às atividades nesta quarta-feira. A decisão sobre seu retorno ou não deve ser divulgada à imprensa na parte da tarde.

Caso Adriano volte a ficar de fora de um treinamento, sua presença na partida decisiva de domingo, diante do Palmeiras, pode ficar comprometida. O jogador ainda luta para recuperar sua melhor forma física e duas ausências seguidas nas atividades poderiam atrapalhar esta evolução.

Sem o atacante, o Corinthians treinou normalmente no CT Joaquim Grava. Os jogadores reservas fizeram um trabalho com bola, enquanto os titulares apenas correram em volta do campo. Neste domingo, a equipe será campeã brasileira se conseguir pelo menos o empate no clássico, que acontecerá no Pacaembu, pela última rodada. Em caso de derrota, terá de torcer para que o Vasco não bata o Flamengo no Engenhão.