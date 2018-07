Adriano volta e Villa desfalca Barcelona no domingo O técnico Tito Vilanova pôde comemorar a volta do lateral Adriano, que se recuperou de lesão e está à disposição para enfrentar o Levante, mas perdeu o atacante David Villa. O espanhol sentiu dores no tornozelo esquerdo, foi vetado e ficou fora da lista de 20 jogadores relacionados para partida, que será disputada neste domingo, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol.