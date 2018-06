Adrien Silva exalta Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa: 'É um exemplo'

Ainda no embalo da boa estreia de Portugal na Copa do Mundo, o meia Adrien Silva exaltou neste domingo a importância de Cristiano Ronaldo para a equipe. Para o jogador do Leicester City, o companheiro tem participação decisiva não somente dentro de campo, mas também nos treinos e na convivência do grupo.

"Ele é um exemplo para todos nós diariamente. E não apenas pelos seus gols, mas principalmente por seu comportamento, liderança e, como capitão, é um motivo de orgulho para todos", declarou o meio-campista.

Cristiano Ronaldo brilhou logo na estreia da seleção portuguesa em solo russo. Na sexta-feira, ele marcou os três gols de Portugal no empate com a Espanha por 3 a 3. O atacante, vindo de mais um título da Liga dos Campeões com o Real Madrid, foi eleito o melhor jogador da partida e ganhou as manchetes dos principais jornais do mundo.

Nada disso, porém, abalou a humildade do craque, segundo Adrien Silva. "Ele não costuma falar de suas conquistas. Quer apenas que o time ganhe. Depois do jogo, ele cumprimentou todo mundo pelo grande trabalho que fizemos", afirmou, referindo-se ao jogo de estreia, em Sochi.

Adrien, Cristiano Ronaldo e os demais jogadores de Portugal retomaram os trabalhos em campo neste domingo. No sábado, eles haviam feito treino de recuperação, na academia, na base da equipe localizada em Kratovo.

O time português volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Marrocos, pela segunda rodada do Grupo B da Copa. O jogo será disputado no estádio Luzhniki, o principal deste Mundial, em Moscou.