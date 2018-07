Adu treinará no Rayo Vallecano e poderá ser contratado O atacante Freddy Adu, do Philadelphia Union, vai treinar pelo Rayo Vallecano durante as próximas semanas e poderá até se transferir para o clube espanhol. Inicialmente, o jogador norte-americano vai trabalhar por 12 dias no Rayo Vallecano, a partir de sexta-feira.