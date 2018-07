Adversária do Brasil na Copa, Croácia anuncia convocados para amistoso

ZAGREB - Adversária da seleção brasileira pelo Grupo A, no jogo de estreia da Copa do Mundo de 2014, a Croácia vai realizar o seu último teste antes do Mundial contra a Suíça. Para o amistoso, que irá acontecer na cidade de Saint Gallen, no dia 5 de março, o treinador da seleção balcânica, Niko Kovac, convocou 27 jogadores.

Em entrevista coletiva na cidade de Zagreb, o treinador explicou a causa de ter selecionado um alto número de atletas. "Convocamos 27 jogadores, por razões organizacionais, considerando que esta será a única reunião antes dos preparativos finais para a Copa do Mundo. Mesmo assim, provavelmente devemos ir para a Suíça com 18 jogadores", admitiu Kovac, que terá cerca de três dias para avaliar os seus jogadores antes da delegação croata viajar.

Desfalcado do zagueiro Josip Simunic, que foi suspenso pela Fifa por 10 jogos após gestos fascistas, o treinador da Croácia afirmou que sua lista de jogadores para a Copa do Mundo ainda não está fechada. "Esta foi a escolha atual, mas ainda temos tempo. Mesmo tendo uma boa noção de quem levar, essa lista (de convocados) ainda não é definitiva", afirmou o comandante.

Por fim, Niko Kovac elogiou seus adversários do próximo dia 5, que também estarão no Mundial, pelo Grupo E. "O jogo contra a Suíça será um bom teste, porquê eles são cabeças de crave da Copa do Mundo. Vamos em busca de obter um resultado positivo e fazer um bom jogo", disse o treinador, que assumiu a seleção croata na repescagem das Eliminatórias Europeias.

Confira a lista de convocados da seleção croata:

Goleiros:

Stipe Pletikosa (Rostov-RUS)

Danijel Subašić (Monaco-FRA)

Laterais

Darijo Srna (Shakhtar Donetsk-UCR)

Šime Vrsaljko (Genoa-ITA)

Ivan Strinić (Dnipro-UCR)

Hrvoje Milić (Rostov-RUS)

Danijel Pranjić (Panathinaikos-GRE)

Zagueiro

Igor Bubnjić (Udinese-ITA)

Domagoj Vida (Dynamo de Kiev-UCR)

Vedran Ćorluka (Lokomotiv Moscou-RUS)

Dejan Lovren (Southampton-ING)

Gordon Schildenfeld (Panathinaikos-GRE)

Meio campistas

Ivan Rakitić (Sevilla-ESP)

Luka Modrić (Real Madrid-ESP)

Ivan Perišić (Wolfsburg-ALE)

Mateo Kovačić (Inter de Milão-ITA)

Milan Badelj (Hamburgo-ALE)

Niko Kranjčar (Queens Park Rangers-ING)

Ivo Iličević (Hamburgo-ALE)

Mate Maleš (Rijeka-CRO)

Ognjen Vukojević (Dynamo de Kiev-UCR)

Atacantes

Mario Mandžukić (Bayern de Munique-ALE)

Ivica Olić (Wolfsburg-ALE)

Eduardo da Silva (Shakhtar Donetsk-UCR)

Nikica Jelavić (Hull City-ING)

Leon Benko (Rijeka-CRO)Ante Rebić (Fiorentina-ITA)