Adversária do Brasil, Sérvia oficializa 23 convocados para Copa

Adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, a Sérvia oficializou nesta segunda-feira os 23 convocados que disputarão o torneio. A lista é a mesma anunciada pelo técnico Mladen Krstajic na última sexta-feira, quando fez os últimos quatro cortes.

A seleção brasileira enfrentará o time sérvio no dia 27 de junho, em Moscou, pela terceira rodada do Grupo E. Também estão na chave a Suíça, adversária de estreia do Brasil no dia 17 de Junho, em Kaliningrado, e a Costa Rica, que encara a Sérvia no mesmo dia, em Samara.

Presentes na lista anterior de 27 pré-convocados, os meio-campistas Nemanja Matic, do Manchester United, e Sergej Milinkovic-Savic, da Lazio, além dos defensores Aleksandar Kolarov, da Roma, e Branislav Ivanovic, ex-Chelsea e hoje no Zenit, aparecem entre os nomes de destaque neste grupo final de confirmados para o Mundial.

Além de Matija Nastasic, o goleiro Aleksandar Jovanovic, do AGF, da Sérvia, e os meio-campista Nemanja Maksimovic, do Valencia, e Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, foram os outros três atletas descartados por Mladen Krstajic do Mundial e que faziam parte da pré-convocação de 27 nomes.

Vale lembrar também a permanência nesta lista derradeira do jovem atacante Luka Jovic, de 20 anos, que realizou uma boa temporada europeia com a camisa do Eintracht Frankfurt e ajudou o time a faturar a Copa da Alemanha, derrotando o poderoso Bayern de Munique na decisão, após ser emprestado pelo Benfica.

Neste período final de preparação para a Copa, os sérvios farão amistosos contra o Chile, nesta segunda-feira, e Bolívia, no dia 9.

Confira a lista final de convocados da Sérvia para a Copa:

Goleiros - Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv) e Marko Dmitrovic (Eibar).

Defensores - Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Red Star Belgrado), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Besiktas) e Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Meio-campistas - Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Filip Kostic (Hamburgo), Nemanja Radonjic (Estrela Vermelha), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Adem Ljajic (Torino).

Atacantes - Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK) e Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).