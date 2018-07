Adversário do Brasil na estreia, Equador fecha lista com Erazo, Cazares e Bolaños

Frickson Erazo é titular absoluto da defesa do Atlético-MG e representará uma grande perda ao time mineiro no Brasileirão, assim como o atacante Miler Bolaños, um dos principais jogadores do sistema ofensivo do Grêmio na atualidade. Já Cazares é reserva no time mineiro, mas é bastante querido pela torcida e uma ótima opção para Diego Aguirre.

Agora, tanto Grêmio quanto Atlético-MG terão que lidar com a perda destes jogadores por diversas rodadas do Brasileirão, sendo que o número dependerá da campanha equatoriana nos Estados Unidos. Na pior das hipóteses, caso a seleção chegue às finais, Erazo, Cazares e Bolaños podem ficar fora por nove rodadas.

Entre os outros convocados, destaque para nomes como os do meia Antonio Valencia, do Manchester United, e do atacante Énner Valencia, do West Ham. A seleção equatoriana está no Grupo B da Copa América e será adversária do Brasil na estreia da competição, dia 4 de junho, no Rose Bowl, em Pasadena.

Confira a convocação do Equador para a Copa América:

Goleiros: Alexander Domínguez (LDU), Esteban Dreer (Emelec), Máximo Banguera (Barcelona-EQU).

Defensores: Arturo Mina (Independiente del Valle), Robert Arboleda (Universidad Católica-CHI), Juan Carlos Paredes (Watford-ING), Gabriel Achilier (Emelec-EQU), Frickson Erazo (Atlético-MG), Walter Ayoví (Monterrey-MEX), Cristian Ramírez (Ferencvárosi-HUN).

Meio-campistas: Cristhian Noboa (Rostov-RUS), Antonio Valencia (Manchester United), Fernando Gaibor (Emelec-EQU), Pedro Larrea (El Nacional-EQU), Michael Arroyo (América do México), Jefferson Montero (Swansea-ING), Carlos Gruezo (FC Dallas-EUA).

Atacantes: Angel Mena (Emelec), Fidel Martínez (Pumas-MEX), Miller Bolaños (Grêmio), Juan Cazares (Atlético-MG), Jaime Ayoví (Godoy Cruz-ARG), Énner Valencia (West Ham).