Adversário do Corinthians, Colo-Colo chega ao Brasil para intertemporada

Adversário do Corinthians nas oitavas de final da Libertadores, o Colo-Colo virá a São Paulo para encarar o time paulista em 29 de agosto. Mas neste domingo, a equipe chilena desembarcou no Brasil por outro motivo: a realização de uma intertemporada nos próximos dias.

Os jogadores do clube chegaram a São Paulo neste domingo pela manhã. O time fará treinos em Atibaia durante a paralisação do calendário chileno nos próximos dias. Afinal, a equipe só volta a campo no próximo dia 21, quando encara o Ñublense pelo Campeonato Nacional.

Conhecido do torcedor brasileiro, o meia Valdivia recebeu carinho dos torcedores e foi bastante requisitado para fotos no aeroporto. Vale lembrar que o time chileno tem o ex-atacante Héctor Tapia, que passou pelo Cruzeiro em 2004, como técnico e o ex-volante Claudio Maldonado, ex-São Paulo, Cruzeiro, Santos, Flamengo e Corinthians, como auxiliar.

Dono do pior desempenho entre os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores, o Colo-Colo recebe o Corinthians para a partida de ida no dia 8 de agosto. A volta está marcada para o dia 29, na Arena do clube paulista.